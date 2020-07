Covid-19 ll Comune di Assago dona 2 biciclette alla Rsa Pontirolo in segno di apprezzamento

(mi-lorenteggio.com) Assago, 24 luglio 2020 . Il Comune di Assago ha donato alla Residenza per Anziani Pontirolo due biciclette, in segno di apprezzamento per il lavoro svolto in questo periodo pervaso dalla pandemia da Covid-19. Si tratta di un gesto di stima e di ringraziamento nei confronti di tutto il personale sanitario e dell’amministrazione della Residenza per aver evitato che, al suo interno, si diffondesse il contagio da Coronavirus, ponendo in essere un’attenta gestione dell’emergenza, come è avvenuto anche nel Comune di Assago, in cui i contagi riscontrati sono stati pochi. Il Sindaco di Assago Lara Carano e il Vicesindaco Mario Burgazzi sono arrivati presso la Residenza in bicicletta, a dimostrazione che il Comune di Assago incentiva la mobilità dolce e sostenibile, in linea con i dettami della tutela della natura e contro l’ inquinamento. Essi sono stati accolti dal Presidente della Rsa Pontirolo, Dottor Alessandro Quarta, dal Direttore Sanitario, Dottor Roberto Comazzi, dalla Direttrice amministrativa, Maria Rosa Osio e dal Consigliere alla Sanità del Comune di Assago, Walter Morandotti. “Siamo lieti di aver regalato – dichiara Lara Carano, Sindaco di Assago – due biciclette quale segno di riconoscimento dell’importante lavoro svolto da tutto il personale della Rsa Pontirolo. Il nostro Comune incentiva l’uso della bicicletta, ossia favorisce la mobilità dolce in quanto è impegnato, da anni, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, a creare nei propri cittadini il senso del rispetto dell’ambiente, che è l’habitat in cui viviamo. Ad Assago, difatti, regaliamo ogni anno ai nostri cittadini 100 biciclette e ci sono diverse piste ciclabili ed altre sono in fase di realizzazione”. Alessandro Quarta, Presidente della Rsa Pontirolo, ha replicato: “A nome del Consiglio di Amministrazione desidero ringraziare il Comune di Assago per averci donato due biciclette in comodato d’uso. Saranno sicuramente utilizzate anche dalle segretarie dell’amministrazione per effettuare piccole commissioni”.