INCIDENTE SULL’A1 ALL’ALTEZZA DI CASALPUSTERLENGO TRA 4 AUTO E UNA BISARCA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2020 – 08:53 A1 Milano-Napoli coda per incidente verso Bologna – Sulla A1 Milano-Napoli tra Casalpusterlengo e l’inizio della complanare di Piacenza verso Bologna ci sono 7 km di coda a causa di un incidente che ha coinvolto 4 auto e un camion al km 53. Si transita su una corsia.

In alternativa, temporaneamente, per chi è diretto a Bologna si consiglia di uscire a Casalpusterlengo, prendere la SS 9 Via Emilia e rientrare a Piacenza sud.

Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari per prestare soccorso a 12 persone rimaste coinvolte.

V. A.