Mobili bagno online: su Importforme qualità a prezzo di fabbrica

Milano, 25 luglio 2020 – Sei alle prese con la scelta dei mobili per il tuo nuovo bagno? Ti hanno consigliato di ordinarli online perché in negozio i prezzi sono decisamente più alti? Questo è vero, ma devi prestare anche una certa attenzione, perché in rete ormai si trova di tutto e sono pochi i portali seri ed affidabili, in grado di offrire prodotti di qualità. I mobili bagno devono essere scelti con cura, perché sono destinati a durare a lungo ed è quindi importante che siano realizzati con materiali di prima scelta oltre ad essere esteticamente apprezzabili.

In diversi ci hanno segnalato un portale online che si occupa di vendita diretta dal produttore al consumatore: Import For Me. Su questo sito è possibile trovare un’ampia scelta di arredi per il bagno a prezzi effettivamente molto convenienti, proprio perché non vi sono intermediari. Ci siamo informati per bene, perché volevamo capire se effettivamente valga la pena acquistare arredo e mobili bagno Importforme e dobbiamo ammettere che questo portale ci ha convinti. Vediamo perché.

Qualità a prezzo di fabbrica: la vendita diretta dal produttore conviene!

Importforme è un portale che si occupa ormai da molti anni di vendita diretta dal produttore al consumatore e questo è un vantaggio da non sottovalutare. Il fatto di non avere intermediari consente di proporre dei prezzi di fabbrica, che sono naturalmente più convenienti rispetto a quelli che si trovano in negozio. Vale dunque la pena prendere in considerazione questa opportunità, perché Import For Me nel proprio catalogo propone arredi e sanitari delle migliori marche dunque non c’è nulla da temere. Certo, non è l’unico portale che offre prezzi vantaggiosi, ma è sicuramente uno dei pochi che lo fa senza rinunciare alla qualità.

4 anni di garanzia su tutti i prodotti

Importforme offre 4 anni di garanzia su tutti i prodotti in vendita all’interno del portale e anche questo è un fattore che merita di essere messo in primo piano. In molti siti web infatti la durata della garanzia è inferiore, sempre ammesso che sia contemplata. Il fatto che su questo portale invece siano previsti 4 anni significa che i prodotti sono di qualità e che non rischiano di danneggiarsi o rompersi in breve tempo.

Servizio di assistenza e pezzi di ricambio

Quando si acquistano degli arredi per il bagno o dei sanitari online conviene sempre verificare che il portale offra anche un servizio di assistenza che sia valido e di qualità. Allo stesso modo, un altro dettaglio che non vale la pena sottovalutare è la possibilità di ordinare in futuro dei pezzi di ricambio, per evitare in caso di problemi di dover sostituire l’intero mobile. Import For Me ci ha convinti anche per questo motivo: il servizio di assistenza è sempre garantito, così come la disponibilità di ricambi, che si riescono a trovare almeno per 10 anni dopo l’acquisto.

Tutti questi sono dettagli che non conviene sottovalutare, perché quando si è alle prese con la scelta degli arredi per il bagno si rischiano spesso brutte sorprese, specialmente se non ci si affida al portale giusto.