START UP. DAL COMUNE 1 MILIONE DI EURO PER SVILUPPARE IDEE, PROGETTI E SERVIZI PER ACCELERARE LA RIPARTENZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2020 – Milano investe sulle idee e sulla creatività delle start up per accelerare la ripartenza economica, sociale e culturale della città. Sono state approvate dalla Giunta le linee d’indirizzo per sostenere con 1 milione di euro le realtà innovative capaci di offrire un contributo concreto al rilancio di Milano dopo l’emergenza Covid-19. Gli ambiti di intervento possono spaziare dai servizi alla salute, ai servizi digitali per cittadini e imprese passando per i sistemi di logistica per la distribuzione delle merci, come indicato nei contenuti del documento “Milano 2020” sulle strategie di adattamento per la ripartenza della città.

“Abbiamo sempre creduto nella vitalità delle start up – dichiara l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani –e nella loro capacità di proporre soluzioni utili e innovative per rispondere in maniera efficace alle mutate esigenze di cittadini e imprese dopo l’emergenza Covid. Questa nuova iniziativa, nata grazie al Fondo di Mutuo Soccorso voluto dal Sindaco Sala, consentirà di far nascere nuove imprese che abbiano l‘obiettivo di offrire servizi innovativi per la ripartenza della città nella nuova fase”.

Ai fondi potranno accedere le start up innovative e quelle a vocazione sociale nonché le persone fisiche, singole o in gruppo che, in caso di valutazione positiva, si impegnino a costituire start up innovative entro 90 giorni dalla data di assegnazione del contributo.

Il sostegno alle start up si sostanzia in un contributo a fondo perduto in conto capitale, pari al massimo a 40mila euro a copertura delle spese di investimento per l’avvio del progetto, a cui si potranno aggiungere 10mila euro per servizi di accompagnamento da acquisire presso gli incubatori d’impresa certificati presenti a Milano.

Nelle prossime settimane sul portale del Comune di Milano, saranno disponibili tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione della domande.

