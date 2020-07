(mi-lorenteggio.com) Morimondo, 26 luglio 2020 – Stamane, in via Caselle d’Ozzero, all’altezza del civico 14, un uomo di 57 anni è stato punto da un insetto. Per paura di un probabile shock anafilattico sul posto è atterrato l’elisoccorso e l’uomo è stato trasportato in ambulanza, in codice giallo in ospedale.

V. A.