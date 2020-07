Rho. Strade, asfaltatura del tratto tra via Cornaredo e via Verbania

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 luglio 2020 – Al via dal 27 luglio i lavori straordinari di asfaltatura in via Cornaredo, nel tratto di collegamento con via Verbania: una strada parzialmente sterrata, in origine di proprietà privata che ora è stata acquisita dal Comune, che può quindi procedere con i lavori.

Il tratto di via Cornaredo oggetto di lavori era in origine una strada a fondo cieco. Con la costruzione di alcune case, la via si è poi sviluppata fino a creare un collegamento con via Verbania: ora procederemo con la sistemazione definitiva.

“La situazione di via Cornaredo è simile a quella di altre zone della città, in cui ci sono delle strade di proprietà privata, su cui il Comune non può intervenire fino a che non si sono conclusi i passaggi necessari tra cui, anzitutto, l’acquisizione del terreno – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Rita Vergani -. Poi si può procedere con i lavori di completamento degli impianti di illuminazione pubblica e smaltimento acque meteoriche, nonché a quelli per la realizzazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e relativa segnaletica stradale, compatibilmente con le disponibilità economiche. Obiettivo della nostra Amministrazione è programmare ed eseguire interventi di manutenzione straordinaria in diversi punti del territorio, per consentire l’utilizzo sicuro delle strade e restituire il dovuto decoro. Ci sono situazioni critiche che ben conosciamo e monitoriamo da tempo, su cui, appena possibile, interveniamo con una risoluzione definitiva”.

Il costo degli interventi straordinari in via Cornaredo è di 87mila euro. La durata dei lavori è stimata in 90 giorni.