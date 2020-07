AFFITTI, ASSESSORE BOLOGNINI: ALTRI 1,7 MILIONI PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

NEL 2020 EROGATI OLTRE 45 MILIONI TRA FONDI REGIONALI E STATALI. INDIVIDUATI 117 COMUNI ALTA TENSIONE ABITATIVA IN OGNI PROVINCIA

(mi-lorenteggio.com) Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 1,7 milioni di euro per sostenere le famiglie che, a causa dell’epidemia Covid e delle sue conseguenze economiche, si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto sul libero mercato.

FONDI ATTESI DA CITTADINI IN DIFFICOLTÀ, SENZA COLPA – “Questi fondi – spiega l’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, illustrando la delibera approvata dalla Giunta – sono importanti ed erano attesi per dare respiro ai cittadini in difficoltà. In particolare, il provvedimento odierno è rivolto agli inquilini morosi incolpevoli che risiedono in alloggi a libero mercato in comuni ad alta tensione abitativa, che hanno un indicatore Isee non superiore a 26.000 euro e hanno in corso la procedura di sfratto”.

INDIVIDUATI 117 COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA – “Abbiamo individuato 117 comuni – prosegue Bolognini – sui quali ripartire i fondi disponibili. Le risorse potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2021 e si aggiungono agli oltre 43 milioni di euro messi a disposizione con i provvedimenti approvati in Giunta a marzo e giugno”.

ATTENZIONE DI REGIONE LOMBARDIA SEMPRE MASSIMA – “L’attenzione della Regione Lombardia – conclude l’assessore – per situazioni come questa è e sarà sempre massima. Era importante ‘lanciare’ un ulteriore messaggio alle famiglie e agli inquilini in difficoltà e fare sentire il nostro sostegno concreto. È un primo passo, certo. Sappiamo che serve di più. È infatti necessario che il Governo provveda a destinare il più rapidamente altri fondi per dotare i territori di misure indispensabili per le persone che hanno perso o che potrebbero perdere ancora il lavoro e che, proprio per questo, si troverebbero senza colpa in difficoltà nel pagare l’affitto e le spese della propria casa”.

ELENCO DEI COMUNI BENEFICIARI – Segue l’elenco dei 117 Comuni, suddivisi per Provincia, ai quali sono state assegnate le nuove risorse:

Provincia di Bergamo: Azzano San Paolo, Bergamo, Curno, Dalmine, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Seriate, Torre Boldone, Treviglio, Verdellino.

Provincia di Brescia: Brescia, Calcinato, Castenedolo, Chiari, Coccaglio, Concesio, Lonato del Garda, Desenzano del Garda, Gavardo, Gussago, Iseo, Manerbio, Montichiari, Orzinuovi, Ospitaletto, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Prevalle, Rezzato, Roncadelle, Rovato, San Zeno Naviglio, Travagliato, Vobarno.

Provincia di Como: Cantù, Erba.

Provincia di Cremona: Cremona.

Provincia di Lecco: Lecco.

Provincia di Lodi: Lodi, Sant’Angelo Lodigiano.

Provincia di Mantova: Borgo Virgilio, Castiglione delle Stiviere, Mantova, Porto Mantovano, Suzzara.

Città metropolitana di Milano: Abbiategrasso, Arese, Binasco, Bollate, Bresso, Buccinasco, Busto Garolfo, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Cormano, Corsico, Garbagnate Milanese, Legnano, Gorgonzola, Melzo, Milano, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Rescaldina, Rho, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Vimodrone.

Provincia di Monza e Brianza: Agrate Brianza, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Concorezzo, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Monza, Seveso, Varedo.

Provincia di Pavia: Casorate Primo, Pavia, Siziano, Stradella, Vigevano, Voghera.

Provincia di Sondrio: Sondrio.

Provincia di Varese: Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Castellanza, Fagnano Olona, Gallarate, Luino, Malnate, Saronno, Tradate, Varese.