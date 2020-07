FNM/SERRAVALLE, ASSESSORE TERZI: INTEGRAZIONE FERRO-GOMMA PER MOBILITÀ SOSTENIBILE

Milano, 28 luglio 2020 -“Un intervento che, al di là degli aspetti economico-finanziari, assume notevole rilevanza perché consente di realizzare in Lombardia un modello infrastrutturale che integra in maniera forte e importante la mobilità su ferro a quella su strada”.

Così Claudia Terzi, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia, commenta l’approvazione dell’emendamento al Bilancio che prevede la cessione, da parte di Palazzo Lombardia, di azioni di Milano Serravalle a FNM.

“Fin dall’inizio del nostro mandato – ha proseguito Terzi – in Lombardia lavoriamo per una mobilità sostenibile, in un contesto che punta a rendere il sistema dei trasporti più fluido ed efficace. L’azione di oggi va in questa direzione e conferma come la Lombardia programmi e si muova con interventi che guardano al medio e lungo periodo”.