I migliori corsi di formazione per trovare lavoro

Milano, 28 luglio 2020 – Trovare lavoro al giorno d’oggi può rivelarsi una vera e propria impresa, al punto che sono in molti coloro che dopo una serie di tentativi rinunciano e si rassegnano. Ad avere maggiori difficoltà nel trovare un impiego però sono soprattutto le persone che non possono inserire nel curriculum un titolo di studio che abbia valore a livello professionale. Chi non ha completato gli studi o non è in possesso di un titolo valido risulta sicuramente svantaggiato, anche se la posizione lavorativa disponibile non richiede particolari requisiti formativi. Al giorno d’oggi infatti c’è moltissima concorrenza ed è quindi naturale che coloro che presentano un curriculum più allettante hanno maggiori probabilità di successo.

Fortunatamente però tutti possono aumentare le probabilità di trovare lavoro: basta infatti iscriversi ad un corso di formazione in modo da ottenere un attestato che sia qualificante. In tal modo diventa molto più semplice inserirsi nel mondo del lavoro e trovare un impiego. Quale percorso scegliere però? Vediamo quali sono i corsi di formazione migliori in questo periodo storico per chi è in cerca di un nuovo lavoro.

# Segretaria di studio medico e odontoiatrico

La segretaria di studio medico ed odontoiatrico è una figura professionale che al giorno d’oggi è molto richiesta, perché è difficile trovare delle persone che siano adatte a tale ruolo. Il nuovo corso offerto da CEF (Centro Europeo di Formazione) prevede una formazione completa e soprattutto aggiornata, che non si limita ai classici contenuti socio-sanitari, informatici e di medicina ma va oltre. Sono previsti anche insegnamenti che riguardano la comunicazione promozionale sui social network, indispensabile al giorno d’oggi.

# Cuoco

Un altro corso professionale offerto sempre da CEF e consigliato per chi è in cerca di un nuovo lavoro nell’ambito della ristorazione è CHEFuoriclasse, con un docente d’eccezione: il famosissimo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. In molti sono convinti che non sia necessario seguire un corso professionale per lavorare in cucina e infatti non parliamo di un requisito fondamentale. Al giorno d’oggi però in moltissimi cercano lavoro in questo settore ed essere in possesso di un attestato come questo è senza dubbio un vantaggio in più, che può fare la differenza.

# Addestratore cinofilo

Perfetto per chi ama gli animali, il ruolo di addestratore cinofilo è oggi molto richiesto perché negli ultimi anni le richieste di figure professionali come questa sono aumentate in modo notevole. Per diventare ufficialmente addestratore cinofilo ed essere riconosciuto dall’ENCI occorre iscriversi ad un corso per diventare professionista Animal Care e successivamente al master specifico. Grazie al metodo di formazione a distanza di CEF però si può ottenere questo importante attestato in poco tempo ed essere meglio preparati per affrontare le esercitazioni previste da ENCI.

Quale corso professionale scegliere per trovare lavoro?

Quelli che abbiamo appena proposto sono i corsi professionali più consigliati per chi è in cerca di un nuovo impiego, ma è bene precisare che ce ne sono molti altri che potrebbero rivelarsi interessanti. Avere un titolo di studio oggi non è sempre indispensabile ma in molti casi è importante per riuscire a guadagnare punti sulla concorrenza. Vale dunque la pena prendere in considerazione questa possibilità, perché può fare la differenza.

L. M.