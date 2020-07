(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2020 – Questa notte, alle ore 04:53, Milano, in via Giovanni Schiapparelli, un uomo di 34 anni, è stato aggredito e ferito con un’arma da taglio al dorso e alla schiena. Soccorso dalla Polizia è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano e in corso sono le indagini per risalire all’autore e al movente.

V. A.