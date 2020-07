MUSEI, REGIONE SIGLA ACCORDO PER PROMUOVERE AZIONI MIRATE ALLA CONOSCENZA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO LOMBARDO

PARTNERS ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDI E UNIVERSITA’ STUDI MILANO

ASSESSORE GALLI: UTILE E IMPORTANTE STRINGERE SINERGIE VIRTUOSE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2020 – Regione Lombardia, attraverso la Direzione Generale Autonomia e Cultura, ha siglato un accordo di cooperazione strategica sul piano culturale con l’Associazione Abbonamento Musei Lombardi e l’Universita’ degli Studi di Milano.

“L’obiettivo – commenta l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli – e’ quello di promuovere iniziative congiunte, dirette alla conoscenza e alla fruizione del ricco patrimonio museale lombardo”.

Da parte sua, Regione Lombardia sosterra’ l’integrazione dei musei del sistema dell’ Ateneo nel circuito di Abbonamento Musei e favorira’ il raccordo tra i musei universitari e gli altri musei del sistema regionale.

“Mai come in questo periodo, dopo l’emergenza sanitaria – prosegue l’assessore Galli – favorire sinergie virtuose tra diversi soggetti diventa una prassi di vitale importanza per riportare i visitatori nei luoghi della cultura”.

L’Universita’ degli Studi di Milano mettera’ a disposizione competenze scientifiche e tecniche per progettare modelli innovativi di divulgazione del patrimonio culturale, favorendo l’accesso alle proprie collezioni museali, alle competenze professionali e alle attivita’ di ricerca svolte in Ateneo.

Infine, l’Associazione Abbonamento Musei offrira’ i propri strumenti di comunicazione per la valorizzazione dei musei del sistema di Ateneo, elaborando anche progetti specifici rivolti agli studenti universitari per favorire la piu’ ampia diffusione dell’Abbonamento Musei, una carta di accesso illimitato per tutti i giorni dell’anno a musei, residenze reali, castelli, giardini, fortezze, collezioni permanenti e mostre convenzionate.

“Collaborazione, innovazione e integrazione dell’offerta culturale dell’immenso patrimonio museale lombardo sono senza dubbio un obiettivo strategico da perseguire con tenacia, guardando al nostro presente e al futuro”, conclude l’assessore Galli.