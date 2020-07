UCENTE (FDI): APPROVATO MIO ODG PER FINANZIARE CASERMA DEI CARABINIERI A TRIBIANO. OK ANCHE DA PD

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2020 – “E’ stato approvato il mio Ordine del giorno per l’utilizzo del fondo “Interventi per la ripresa economica” per la nuova Caserma dei Carabinieri a Tribiano, in provincia di Milano.

L’Odg è stato approvato all’unanimità, quindi anche con i voti del Pd che pure nel Comune di Paullo aveva fortemente ostacolato il trasferimento della Caserma a Tribiano.

Abbiamo ritenuto importante finanziare l’investimento relativo alla realizzazione del secondo lotto della nuova caserma dei Carabinieri che da Paullo sarà trasferita nel comune di Tribiano, i cui lavori sono già avviati con il primo lotto. Il finanziamento sarà di 500.000 euro per l’anno 2021.

Ho cominciato a lavorare al trasferimento della caserma anni fa, quando ero sindaco di Tribiano, e finalmente siamo in dirittura d’arrivo. Già nel 2013 avevo individuato il vecchio palazzo municipale come luogo perfetto per il trasferimento e ci siamo messi al lavoro. Nel 2016 è arrivato dal Comando Provinciale dell’Arma e dalla Prefettura il parere positivo all’avviamento dello studio del progetto. Il progetto definitivo è stato consegnato nel marzo 2017 e a giugno ha ricevuto anche l’approvazione da parte della Soprintendenza alle Belle Arti.

Sono sicuro che sarà un grande arricchimento per la zona ed è giusto che Regione Lombardia contribuisca”.

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.