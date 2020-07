Ceriano è un Comune “Covid free”: nessun positivo

L’annuncio in un video del sindaco Roberto Crippa

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 29 luglio 2020 – Il Comune di Ceriano Laghetto da lunedì è “Covid free”: non risultano più cittadini positivi al coronavirus.

Lo ha annunciato ufficialmente il sindaco Roberto Crippa intervenendo lunedì sera con una diretta video via Facebook, canale utilizzato durante questi mesi per aggiornare periodicamente la popolazione sull’evolversi della situazione di emergenza.

“L’ultimo intervento risaliva al 2 luglio scorso, quando c’erano due cittadini positivi e tre sottoposti a sorveglianza attiva” -ha detto il sindaco Crippa. “Oggi, Ceriano è Covid free, siamo liberi dal Covid, dall’ultima e-mail della prefettura non risultano più cittadini positivi. E’ una grande notizia, una bellissima notizia. Sono molto contento. Abbiamo lavorato tutti duramente, il risultato è merito di tutti. Resta il dato una persona sottoposta a sorveglianza attiva ma si tratta di una persona non più residente a Ceriano”.

Nel corso della diretta, il sindaco ha fornito aggiornamenti anche riguardo ai danni provocati dal violento nubifragio di venerdì scorso, che ha provocato danni in particolare alla pavimentazione del centro cittadino.

“Brianzacque ha effettuato una verifica degli impianti e dei danni causati, confermando che sarà tutto ripristinato a cura e spese dell’azienda, che è già al lavoro per sistemare. In questa occasione voglio ribadire il mio grazie a la società di gestione per l’attenzione e la vicinanza che mostra nei confronti del nostro Comune”. Sempre sul fronte dei lavori pubblici, il sindaco Crippa ha fornito un aggiornamento riguardante i cantieri delle scuole, con l’ormai prossima conclusione della prima parte di interventi per l’adeguamento delle norme per la prevenzione incendi, in attesa di far partire anche l’ulteriore lotto, già finanziato da Regione Lombardia. “Proseguono i lavori per la posa della fibra ottica, che porteranno un servizio importante per tutti i cittadini, anche in vista della ripresa della Dad, la didattica a distanza” – ha aggiunto il sindaco, che ha poi parlato della ripresa dei lavori al centro sportivo di via Stra Meda con l’installazione dell’impianto di irrigazione automatica prima dell’ampliamento del campo da gara e quindi, prima dell’autunno con il posizionamento delle torri faro. “In questi giorni ho fatto un conto: -ha aggiunto in conclusione il sindaco- il Comune di Ceriano Laghetto ha portato a casa 880 mila euro di finanziamenti per realizzare opere e migliorare il patrimonio comunale, grazie al lavoro di preparazione di progetti efficaci e ritenuti meritevoli di sostegno”.