Corsico. Nuovo asfalto per via della Liberazione

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 29 luglio 2020 – Grazie a Regione Lombardia in arrivo i finanziamenti a Corsico per il rifacimento della sede stradale di via della Liberazione per un importo stimato dell’opera di 234.000 euro.

Il finanziamento è stato approvato grazie a un Ordine del giorno della Lega, di cui il consigliere

regionale Silvia Scurati è la prima firmataria: “L’emergenza Covid-19 e il periodo post lockdown

hanno richiesto un grande sforzo per recuperare i danni economici e sociali – commenta il

Consigliere regionale Silvia Scurati – e l’impegno di Regione Lombardia non è tardato ad arrivare

soprattutto verso i Comuni. Anche nella città di Corsico, attraverso l’approvazione di questo ordine

del giorno, si cerca di contribuire alla risoluzione dei problemi di viabilità e traffico, attraverso

interventi sulla sede stradale, che da molti anni interessano il territorio”.

“Da Sindaco uscente della città di Corsico – commenta Filippo Errante, candidato sindaco per il

centrodestra – che nei primi anni di mandato ha investito sulla riqualifica di strade e arrendo

urbano, ringrazio Regione Lombardia e il consigliere del territorio, Scurati, per l’attenzione posta

alla nostra città. In momenti difficili come quelli vissuti in questi mesi, diventa importante la

collaborazione tra Comuni e Regioni per risolvere problemi irrisolti e per rendere più sicure le

nostre strade e quindi la mobilità dei nostri concittadini”.