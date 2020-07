Estate a Lecco 2020

mercoledì 5 agosto

ore 21.15

Piazza Garibaldi

Cinema in piazza

Non ci resta che vincere

a cura di LTM, in collaborazione con Comune di Lecco

giovedì 6 agosto

ore 10.30 – 11.30

Biblioteca Civica U. Pozzoli – via Bovara, 58

Il cortile dei libri

Letture all’aperto per bambini dai 3 ai 6 anni. Prenotazione obbligatoria

a cura della Biblioteca Civica di Lecco

ore 21

Piazza Garibaldi

Magnificat.Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Circuiti spettacoli dal vivo – ALTRI PERCORSI 2020

a cura del Comune di Lecco

venerdì 7 agosto

ore 20.30

Piazza Garibaldi

Ludwig van Beethoven

La Pastorale

Leonore Ouverture n. 2 op. 72a

Sinfonia n. 6 in Fa maggiore op. 68

Claus Peter Flor, direttore. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Rassegna di Musica Sinfonica

LaVerdi Orchestra Sinfonica di Milano

a cura del Comune di Lecco

sabato 8 agosto

ore 21

Piazza Garibaldi

Lecco Jazz Festival. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

“Simbiosi” Livio Gianola, Flaviano Braga, Simone Mauri, Pietro Stefanoni

a cura del Comune di Lecco

domenica 9 agosto

ore 21

Piazza Garibaldi

Festival Suoni Mobili. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Lucia De Carvalho

a cura del Comune di Lecco in collaborazione con Associazione Culturale Metamorfosi

martedì 11 agosto

ore 21

Piazza Garibaldi

Festival dell’Insubria

Grand Tour…viaggio fantastico sul lago di Como. Teatro, canzone e letteratura. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

a cura del Comune di Lecco in collaborazione con Festival del Teatro, della Musica, della comicità delle Terre Insubri

mercoledì 12 agosto

ore 21.15

Piazza Garibaldi

Cinema in piazza

Grand Budapest Hotel

a cura di LTM in collaborazione con Comune di Lecco

giovedì 13 agosto

ore 21

Piazza Garibaldi

Zuppa di sasso Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Circuiti spettacoli dal vivo – Altri Piccoli Percorsi

a cura del Comune di Lecco

domenica 16 agosto

ore 21

cortile di Palazzo Bovara, piazza Diaz 1

Nella mia ora di libertà, reading con musica con Federico Bario. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

a cura del Comune di Lecco in collaborazione con Caravan Social Band

mercoledì 19 agosto

ore 21.15

Piazza Garibaldi

Cinema in piazza

Vita di P

a cura di LTM, in collaborazione con Comune di Lecco

Dal 20 agosto al 22 agosto

Vari luoghi della città

Festival “Con la testa all’insù!” Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

a cura del Comune di Lecco

mercoledì 26 agosto

ore 21.15

Piazza Garibaldi

Cinema in piazza

The Help

a cura di LTM, in collaborazione con Comune di Lecco

giovedì 27 agosto

ore 10.30 – 11.30

Biblioteca Civica U. Pozzoli – via Bovara, 58

Il cortile dei libri

Letture all’aperto per bambini dai 7 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria

a cura della Biblioteca Civica di Lecco

venerdì 28 agosto

ore 20.30

Piazza Garibaldi

Beethoven V

Sinfonia n. 8 in Fa maggiore op.93

Sinfonia n. 5 in Do minore op.67

Claus Peter Flor, direttore. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Rassegna di Musica Sinfonica

LaVerdi Orchestra Sinfonica di Milano

a cura del Comune di Lecco

mercoledì 2 settembre

ore 21.15

Piazza Garibaldi

Cinema in piazza

I fantastici 4

a cura di LTM, in collaborazione con Comune di Lecco

venerdì 4 settembre

ore 12

43. Giro d’Italia Giovani U23

Partenza 7. tappa Lecco – Monte Spluga

a cura di Nuova Ciclistica Placci 2013 ssd

Dall’8 all’11 settembre

ore 21.15

Piazza Garibaldi

Fantasmagorie Festival piccola rassegna di cinema d’animazione

a cura di Dinamo Culturale

sabato 12 settembre

ore 21

Concerto del Corpo Musicale A. Manzoni

piazza Garibaldi

a cura del Corpo Musicale A. Manzoni

venerdì 18 settembre

ore 21

Auditorium Casa dell’Economia – via Tonale, 28

XX Concerto in memoria dei Caduti di tutte le guerre

a cura di Assoarma Lecco

26 e 27 settembre

ore 10-20

Centro Lecco

Immagimondo

22° Festval di viaggi, luoghi e culture

a cura di Les Cultures Onlus, in collaborazione con Comune di Lecco

Per informazioni:

Rete Servizi di informazione, comunicazione e partecipazione

tel. 0341 481.243 – 397 – 412

segreteria.comunicazione@comune.lecco.it

www.comune.lecco.it

Area Promozione delle attività culturali, formative, per lo sviluppo del turismo e dello sport

Turismo e cultura: tel. 0341 271870 – 481140 cultura@comune.lecco.it

Per prenotazioni: Festival Jazz, Stagione Sinfonica e Altri Percorsi

Biblioteca: tel. 0341 481122

Per prenotazioni letture per bambini: Il cortile dei Libri

Musei: tel. 0341 481.247 – 249 educazione.musei@comune.lecco.it

Per prenotazioni mostre attraverso la biglietteria online del Si.M.U.L. (www.museilecco.org)

Infopoint: tel. 0341 295720

Il programma potrà subire variazioni o aggiornamenti.

A causa dell’emergenza sanitaria, tutti gli eventi sono soggetti alle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e delle Ordinanze di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno e n. 573 del 29 giugno 2020.