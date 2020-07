(mi-lorenteggio.com) 29 luglio 2020 – Stamane, poco dopo le ore 6.00, lungo la SP 413, nel territorio di Borgo Virgilio nella frazione di Pietole, per cause in fase di accertamento un 48enne ha perso la vita, dopochè la sua vettura si è ribaltata. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, mentre, sono in corso tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

