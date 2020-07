Buccinasco, nuovi progetti per evitare gli allagamentI

Questa mattina il sindaco Rino Pruiti ha incontrato i tecnici del Gruppo CAP che ha

programmato interventi straordinari per adeguare il sistema fognario nella zona di

via Romagna

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 30 luglio 2020 – Come promesso nelle scorse settimane, il sindaco Rino Pruiti oggi ha

avuto un incontro con i tecnici del Gruppo CAP, la società a capitale pubblico che gestisce il

sistema idrico dei Comuni della Città metropolitana di Milano e altri territori. Obiettivo: chiedere

interventi strutturali importanti per evitare i continui allagamenti durante le bombe d’acqua che

nel periodo estivo insistono sul nostro territorio.

“Il clima è cambiato – spiega il primo cittadino di Buccinasco – e il nostro sistema fognario

purtroppo non è in grado di sopportare la caduta di ingenti quantità di acqua in tempi brevissimi

come ormai accade sempre più di frequente nel periodo estivo. Nella zona di via Romagna qualche

anno fa sono stati eseguiti lavori importanti ma ora la situazione è cambiata ed è necessario

intervenire nuovamente. Il Gruppo CAP ha già in programma degli interventi, oggi ci hanno

illustrato analisi e progetti che potrebbero già avviare a settembre”.

Tra le varie cause degli allagamenti delle scorse settimane, si ipotizza che vi sia la “mancanza di

troppo pieno di emergenza nella stazione di sollevamento di via Romagna” e si verifichino “flussi

anomali dalla ex roggia Pobbiera”.

In queste settimane i tecnici di CAP stanno installando sensori all’interno delle fognature e

idrometri per un monitoraggio della situazione in tempo reale.

“Nel mese di settembre – conclude il sindaco – convocheremo gli amministratori di condominio

perché servirà anche la collaborazione dei residenti. Dobbiamo capire esattamente quali siano

problemi e criticità in modo da intervenire nella maniera più efficace: non ci fermeremo finché

non sarà individuata una soluzione”.