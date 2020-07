CORSICO. SORPRESA A RUBARE IN CASA, PER FUGGIRE TENTA DI STRANGOLARE ANZIANA

Corsico, 30 luglio 2020 – Stamane,i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile, durante servizio controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza una italiana, classe 1964, censurata in materia di delitti predatori;

ritenuta responsabile del reato di tentata rapina.

La donna, nella circostanza, dopo essersi introdotta all’interno di un appartamento sito al primo piano in Piazza Fratelli cervi n. 6, mentre stava asportando denaro contante pari ad euro 1.000, veniva sorpresa dalla proprietaria,lasse 1939.

La medesima, pertanto, al fine di assicurarsi la fuga aggrediva fisicamente l’anziana tentando di strangolarla, ma veniva bloccata sulla pubblica via, nelle vicinanze del condominio, dall’equipaggio intervenuto tempestivamente sul posto a seguito di segnalazione pervenuta sul 112 nue da parte dei vicini di casa che avevano sentito la donna chiedere aiuto.

L’arrestata, espletate formalità di rito, veniva associata presso la casa circondariale Milano – San vittore in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

V.A.