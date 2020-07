Corsico. Sorpreso con hashish e marijuana, pusher in manette

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 30 luglio 2020 – Stanotte, il personale locale Stazione Carabinieri, durante servizio perlustrativo del territorio, ha tratto in arresto in flagranza: un italiano del 1996 ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari, nella circostanza, dopo averlo notato in piazza Papa Giovanni XXIII nei pressi del Bar Boomerang con atteggiamento sospetto, riuscivano a fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale e domiciliare di iniziativa, rinvenendo:

– n. 03 involucri contenenti complessivi sette grammi di hashish;

– grammi 130 di marijuana, occultati all’interno di alcuni mobili dell’abitazione;

– somma pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta), considerata il provento dell’attività illecita.

Ora, l’uomo è in caserma in attesa della celebrazione del processo per rito direttissimo.

V. A.