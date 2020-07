Corbetta: “Via libera dal Ministero Ambiente al programma di interventi di Regione Lombardia da 680mila euro”

Milano 30 luglio – “Il ministero dell’Ambiente ha dato il via libera al piano di manutenzione e di pulizia della Molgora e Molgoretta programmato da Regione Lombardia”. Ne dà notizia il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, che prosegue: “Si tratta di una serie di interventi sull’asta fluviale della Molgora da Lomagna a Melzo per cui sono stati stanziati complessivamente 683.702 euro, di cui 300 mila euro per lavori nel territorio comunale di Usmate Velate”.

“La Regione Lombardia – continua Corbetta – dimostra grande attenzione alla difesa del suolo e ai gravi problemi esondativi e di dissesto idrogeologico della Molgora”.

“E’ bene ricordare che, con l’assestamento di bilancio approvato questa settimana dal Pirellone, la Regione ha stanziato ben 137 milioni di euro per la difesa del suolo sull’intero territorio lombardo”.

“Entrando nel dettaglio degli interventi programmati: per la Molgoretta nel territorio di Lomagna (8.484 €); per la Molgora nei territori di Caponago (257.759.04 €); Cassina de’ Pecchi e Gorgonzola (22.533 €) Melzo (MI) (94.925 €). Per interventi su Molgora e Molgoretta nel territorio comunale di Usmate Velate è invece previsto un finanziamento di 300 mila euro. E’ inoltre in fase di programmazione la gestione coordinata della manutenzione delle vasche di laminazione sul Molgora”.

“I lavori di manutenzione e pulizia dei torrenti, progettati con il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, verranno messi a gara nel mese di settembre e saranno di 3 tipologie: la rimozione del materiale di accumulo, gli interventi strutturali, lo sfalcio e la rimozione di alberature”.