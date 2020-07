“Piste ciclabili ovunque tranne che a Magenta-Corbetta”

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 30 luglio 2020 – L’annuncio della pista ciclabile di Robecco e di Abbiategrasso mostra che è

importante investire subito nella mobilità sostenibile. Peccato che a Magenta si

arrivi tardi… La posizione del Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta

Magenta, 29 luglio 2020 – A Robecco sul Naviglio nascerà una pista ciclabile

da 100mila euro, Abbiategrasso disporrà di un finanziamento di 400mila euro

per realizzare un itinerario ciclabile di collegamento con Cassinetta di

Lugagnano. Sono le due notizie di stretta attualità e a cui plaude il Comitato

Pista Ciclabile Magenta Corbetta.

Ma la domanda è: perché a Magenta-Corbetta no?

Il Comitato sottolinea da mesi che la mobilità sostenibile è una priorità per

questa fase incerta della nostra società. A causa del distanziamento per il

Covid-19 necessario fra le persone, la bicicletta è certamente il mezzo di

trasporto più sicuro e che sta assumendo rilevanza maggiore. Per questo

motivo le piste ciclabili stanno ricevendo numerosi incentivi in tutta Europa.

La posizione del Comitato pista ciclabile Magenta-Corbetta

«Apprendiamo con piacere che anche nella nostra zona i comuni abbiano

ricevuto finanziamenti importanti: Abbiategrasso per la pista verso Cassinetta

e Robecco per quella verso Magenta; la stessa Magenta ha ristrutturato le

ciclabili verso le frazioni Ponte Vecchio e Ponte Nuovo», afferma il presidente

del Comitato, Francesco Cerati a nome del gruppo.

«Restiamo però sconcertati del fatto che il collegamento fra Magenta e

Corbetta non sia ancora fra i progetti finanziati.

Ricordiamo che questo tratto:

1) È il collegamento più frequentato, unendo una citta di 18.000 abitanti

con un’altra di 25.000, centro di servizi del territorio: licei, ospedale,

piscina, negozi… Abbiamo monitorato un flusso orario fino a 900 auto e

100 biciclette. Sono numeri su cui riflettere.

2) È un tratto estremamente stretto e pericoloso, poco illuminato, senza

corsia di emergenza e con alberi sporgenti.

3) Il progetto da noi presentato è semplice ed economico da realizzare,

essendo molto breve e in territorio agricolo.

L’obiettivo della pista ciclabile al 2021 «sia reale»

Il comitato pista ciclabile Magenta Corbetta ribadisce con accresciuta

determinazione quanto commentato a seguito del recente incontro con il

Sindaco di Magenta Calati, gli assessori Gelli e Cattaneo, il consigliere Peri e la

nuova dirigente Solarna:

• Ci aspettiamo che l’amministrazione di Magenta realizzi il progetto come

promesso nel 2021 e come confermato nell’incontro.

• Attendiamo che vengono completati velocemente tutti i passaggi tecnici,

rendendo disponibile il progetto esecutivo entro il 30 settembre

2020.

• Attendiamo che vengano reperiti i finanziamenti, se necessario

collaborando con l’amministrazione di Corbetta e con il supporto di

Regione e Città Metropolitana, ma senza allungare i tempi.