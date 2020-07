Rozzano, in arrivo da Regione Lombardia 8 milioni di euro per il quartiere Aler

Il consiglio regionale ha approvato il finanziamento che consentirà di migliorare la qualità della vita degli oltre 22mila cittadini che risiedono nel quartiere popolare e sosterrà economicamente i progetti del Comune per il nuovo osservatorio astronomico e per l’efficientamento energetico di una palazzina di edilizia sociale.

Rozzano, 30 luglio 2020 – Regione Lombardia finanzia con 8,2 milioni di euro un grande intervento di riqualificazione nel quartiere Aler. A Rozzano c’è la più grande concentrazione di alloggi popolari e, grazie ai fondi economici approvati dal consiglio regionale, verranno attuati importanti interventi per migliorare la qualità della vita dei residenti. Sono otto i palazzi che beneficeranno del rifacimento delle facciate, delle cappottature e di migliorie per evitare dispersioni termiche.

Il contributo economico sosterrà anche due progetti del Comune di Rozzano. Il primo riguarda la realizzazione della cupola del nuovo osservatorio astronomico in costruzione nell’area del centro culturale Cascina Grande mentre il secondo è finalizzato all’efficientamento energetico di una palazzina di edilizia sociale di proprietà comunale.

Nell’investimento complessivo di oltre 8,2 milioni di euro, più di 200 mila euro andranno direttamente nelle case comunali.

“Ringrazio il consiglio regionale e l’assessore Fabio Altitonante per aver accolto la mia proposta e aver avviato in Regione Lombardia questo importante percorso di riqualificazione del quartiere Aler – spiega il sindaco Gianni Ferretti. L’efficace sinergia sta producendo ottimi risultati e sono certo che riusciremo finalmente a cambiare in modo significativo il volto della nostra città.”

“Rozzano, con il grande lavoro che sta portando avanti il sindaco Gianni Ferretti – commenta l’assessore regionale Fabio Altitonante – può tornare a essere una città vivibile e attrattiva, non più una periferia di Milano.”

Aler Milano ha ottenuto nei mesi scorsi 6 milioni di euro da Regione Lombardia per realizzare importanti opere negli edifici di via Larici 2,4,6,8 e 10. A partire dai primi mesi del 2021 nei due fabbricati verranno eseguite una serie di azioni per migliorare la qualità energetica degli edifici e conseguentemente gli inquilini avranno un risparmio economico dei costi legati al riscaldamento.