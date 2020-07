Incidente a Buccinasco: donna investita in via Lomellina, deceduta in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 31 luglio 2020 – Stamane, alle ore 8.43, in via Lomellina, all’altezza del civico 104, un donna di 90 anni è stata investita. Per l’impatto con il veicolo e con la successiva caduta ha riportato gravissime ferite. Soccorsa dal personale medico di un’automedica e da quello di un’ambulanza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano, dove è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi del sinistro, mentre il conducente è indagato per ‘omicidio stradale’.

V. A.