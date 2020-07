Lissone. ZTL, Sosta a pagamento e lavaggio strade: le modifiche per il mese di agosto

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 31 luglio 2020. Sospensione della ZTL nella settimana successiva al Ferragosto, strisce blu non valide nelle due settimane centrali del mese di agosto.

Sono queste le due modifiche che, assieme alla sospensione del divieto di sosta per lavaggio strade, interesseranno da vicino la viabilità cittadina nel mese di agosto.

Dal 15 al 23 agosto, in concomitanza con il periodo centrale di agosto, sarà sospesa la Zona a traffico limitato attiva nel centro storico di Lissone.

Inizierà invece il 9 agosto e proseguirà fino a sabato 22 dello stesso mese la gratuità delle strisce blu su tutto il territorio comunale.

La decisione dell’Amministrazione Comunale di Lissone è motivata dalle particolari condizioni relative alla circolazione stradale e alle esigenze di sosta che si verificano nel periodo estivo ed in modo particolare nelle settimane centrali del mese di Agosto, dove si riscontra minor richiesta di parcheggi sul territorio e un sensibile calo delle auto in transito.

Al tempo stesso, come specificato nel provvedimento amministrativo, nel periodo estivo ed in particolare nelle settimane centrali del mese di Agosto, la circolazione stradale e le esigenze della sosta comportano un minore rigore nell’applicazione dei provvedimenti di disciplina della circolazione stradale.

Fino a domenica 30 agosto (compresa), è inoltre sospeso anche il divieto di sosta per il lavaggio strade in tutto il territorio nei giorni e negli orari previsti nelle diverse zone del territorio. Il servizio di pulizia strade sarà comunque garantito nel medesimo periodo e per tutto il mese di agosto.

In questo caso, la decisione è stata assunta in quanto la minor circolazione dei veicoli durante il suddetto periodo estivo non pregiudica il servizio di pulizia delle strade da parte degli operatori addetti; inoltre, il provvedimento va incontro a quei residenti, eventualmente in vacanza, che non potrebbero oggettivamente attenersi al regime dei giorni alterni previsti per la pulizia delle strade.

V.A.