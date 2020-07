MALTEMPO. FRANE E SMOTTAMENTI NEL BRESCIANO E IN VALTELLINA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2020 – Frane e smottamenti sono stati causati dai forti temporali della scorsa notte in varie parti della Lombardia, con fenomeni di forte intensità nel bresciano e in Valtellina.

L’assessore regionale all’Urbanistica e Protezione civile Pietro Foroni, fin dalle prime ore di oggi si è messo in contatto con i sindaci delle località più colpite per verificare la situazione.

A Ponte di Legno, nel bresciano, e a Bormio e Livigno, in provincia di Sondrio, a causa del maltempo sono state interrotte anche la Strada statale dello Stelvio e la strada che da Livigno sale verso il passo della Forcola.

Interrotta anche la Strada provinciale 29 del Gavia che di fatto segna il confine tra le province di Brescia e Sondrio.

Sul posto sono già presenti i tecnici dei due Utr (Uffici territoriali regionali) e gli uomini del pronto intervento della Protezione civile.

“Il sopralluogo già in corso – ha spiegato l’assessore – valuterà i danni e le modalità di pronto intervento per il ripristino della sicurezza del territorio e della popolazione. Regione Lombardia monitora con attenzione la situazione e le opere di somma urgenza che saranno finanziate integralmente per garantire il ritorno alla normalità in tempi brevi”.

Tra gli interventi il salvataggio di una donna rimasta bloccata nella propria automobile per una frana lungo la Strada Provinciale 29 del Passo del Gavia, in provincia di Brescia. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per tutta la notte anche nella rimozione di detriti e fango portati dall’esondazione del torrente Arcanello sempre sulla SP 29.