Opera. Test sierologici volontari: solo il 3% ha dato esito dubbio o positivo

Grazie alla convenzione con l’istituto clinico Humanitas, 212 operesi si sono sottoposti al test. Lo screening aziendale effettuato su base volontaria ha coinvolto il 50% del personale e ha riscontrato il 100% di negatività

(mi-lorenteggio.com) Opera, 31 luglio 2020 – In poco più di un mese, oltre 200 operesi si sono sottoposti ai test sierologici per l’individuazione di anticorpi anti-Coronavirus-SARS-Cov2, che l’Amministrazione Comunale ha deciso di offrire ai suoi cittadini siglando una convenzione con l’istituto clinico Humanitas e rendendo i test accessibili a tutti. Dai dati ricevuti in forma anonima e quindi aventi, esclusivamente, una valenza statistica, è emerso che solo il 3,3% delle persone che si sono sottoposte all’indagine è risultato dubbio o positivo. “Abbiamo fortemente voluto questa convenzione per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ai test, senza considerare il costo degli stessi e dell’eventuale tampone un deterrente – spiega il sindaco Antonino Nucera – crediamo che il risultato di questo screening possa essere particolarmente utile per la ricerca e per attuare eventuali politiche di prevenzione e contenimento del virus”. Infatti, la convenzione sottoscritta prevede la possibilità, per i residenti, di effettuare i test a prezzi agevolati: 24 euro anziché 40 . Anche il tampone, in caso di esito dubbio o negativo, verrà effettuato a un costo convenzionato (62,89 euro). In più, rispetto a quanto condiviso con altri comuni, l’Amministrazione Comunale ha deciso di fare un ulteriore passo avanti e rimborsare il costo del tampone, indipendentemente dall’esito dello stesso. Un risultato importante e lungimirante che Regione Lombardia, solo recentemente, ha deciso di attuare. Infatti, nelle scorse settimane il Consiglio Regionale ha approvato una mozione che promuove lo screening gratuito a tutti gli over 65 e la gratuità dell’eventuale tampone (al momento Regione rimborsa solo il tampone con esito positivo). “Sono contento che l’amministrazione che ho l’onore di guidare abbia anticipato questa esigenza e permesso a tutti i cittadini di aderire alla convenzione senza essere bloccati, condizionati o influenzati dagli elevati costi degli esami – prosegue il sindaco – La speranza è che quanto deciso dal Consiglio Regionale avvenga in tempo brevi. Nel frattempo, per gli operesi, la gratuità del tampone e test a costi convenzionati sono già la realtà”. Non solo per gli operesi. La scorsa settimana, l’amministrazione ha promosso uno screening aziendale, su base volontaria.

Si sono sottoposti al test 37 dipendenti comunali (circa il 50% dei dipendenti) e la percentuale dei negativi è 100%.

“Aggiungo che è di questi giorni la firma di una nuova convenzione con il laboratorio Synlab, qui a Opera – prosegue il Sindaco – In questo caso i termini dell’accordo sono diversi ma per chi volesse saperne di più può consultare la news sul sito comunale o la pagina Facebook del Comune di Opera”.

Il bilancio da inizio pandemia è di 13 vittime, 23 dimessi dalle strutture ospedaliere e una persona positiva a covid19 tuttora ricoverata. Al momento non risultano operesi in quarantena.