Trezzano sul Naviglio. Amianto scuola Giacosa, lavori terminati

Concluso l’intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto e fibre artificiali

vetrose: a settembre la struttura sarà pronta per accogliere gli alunni

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 31 luglio 2020 – “Un’ottima notizia per gli alunni, i docenti e tutto il

personale scolastico della scuola Giacosa: si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di

bonifica dei materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose. Un tassello

importante della generale riqualificazione del quartiere Marchesina, un obiettivo raggiunto

nell’ambito dell’intervento sulla ex Demalena e con il finanziamento di Regione Lombardia”.

Il sindaco Fabio Bottero commenta così la fine dei lavori presso la scuola del quartiere

Marchesina, un cantiere chiuso in anticipo rispetto ai programmi: “È un risultato importante per la

nostra città – prosegue il sindaco Bottero – che consentirà ai nostri piccoli cittadini di riprendere

con più serenità le lezioni a scuola. Avevamo previsto di effettuare i lavori in due periodi (questa

estate e la prossima) ma, dopo aver ottenuto il finanziamento regionale, abbiamo anticipato

l’intervento sfruttando la chiusura forzata delle scuole a causa dell’emergenza Coronavirus”.

Intanto proseguono i lavori di bonifica nell’area ex Demalena e sono in fase finale anche i lavori per

la riqualificazione del parcheggio di via Manzoni – via Fermi, realizzato sempre nell’ambito

dell’operazione di rigenerazione urbana dell’area. Il parcheggio sarà ultimato entro settembre,

prima della riapertura delle scuole.

V.A.