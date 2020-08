Lodi. Incidente a Cornegliano Laudense lungo la S. P. 235: sei feriti, uno grave

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 1 agosto 2020 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.48, lungo la S. P. 235, nel territorio di Cornegliano Laudense, all’altezza del benzinaio della frazione di Muzza, in viale De Gasperi, per un incidente tra due veicoli, la cui dinamica è in fase di costruzione, cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali di Lodi e San Matteo, due in codice verde e due in codice giallo. Per un ferito, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che giunto da Como, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato all’ospedale Circolo di Varese, in codice rosso.

Per permettere le operazioni di soccorso e per i rilievi, il tratto di strada è stato chiuso dalla Polstrada, mentre, i soccorritori del 118 insieme a i Vigili del Fuoco, soccorrevano i feriti.

V. A.