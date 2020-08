Milano. La Fratelli di San Francesco riapre agli ospiti esterni la mensa dei poveri di via Saponaro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 agosto 2020 – La mensa di via Saponaro non si è mai fermata, ha continuato a sfornare migliaia di pasti al giorno per gli ospiti delle strutture di accoglienza della Fondazione Fratelli di San Francesco: clochard, minori non accompagnati, richiedenti asilo, famiglie. Ora, ha riaperto anche agli esterni. Approfittando dell’ampio giardino esterno recintato e protetto da un’alta siepe, sotto le tettoie che proteggono dal sole, i tavoli con le panche hanno ospitato i primi 36 ospiti esterni, assistiti dai volontari della San Francesco. A chi entra viene misurata la temperatura, viene dato il gel disinfettante per le mani e poi viene invitato a prendere posto rispettando le distanze previste anche per mense e ristoranti. “il passaparola che la mensa è aperta per gli esterni si è diffuso velocemente” dichiara fratel Clemente che dirige le attività sociali della Fondazione “così gli ospiti esterni aumentano ogni giorno. Per ora sono poco meno di 50 a pranzo, ma non si sono ancora viste le famiglie con bambini, che prima frequentavano la mensa e che ora preferiscono ritirare i pacchi alimentari da consumare a casa. In compenso sono aumentate le badanti ucraine, spesso rimaste senza lavoro e senza alcuno stipendio. Cerchiamo di aiutare tutti, ma sappiamo che le persone in difficoltà sono purtroppo destinate ad aumentare e ci stiamo attrezzando per non lasciare nessuno senza un pasto da consumare in sicurezza”