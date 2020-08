Inter e Milan: la strada è segnata, il prossimo anno per migliorare

Milano, 4 agosto 2020 – L’Inter per vincere lo Scudetto 2020-2021, il Milan per conquistare come minimo l’accesso alla Champions League puntando così ad uno dei primi quattro posti in classifica. Per la prossima stagione calcistica, con la ripartenza del campionato, forse ad ottobre, e delle scommesse online, la strada è infatti segnata per le due milanesi che, complessivamente, hanno chiuso con un buon bilancio il campionato di calcio 2019-2020 di Serie A.

Serie A: Inter chiude ad un punto dalla Juve di Sarri, ma il gap da colmare è più ampio

Nel dettaglio, con 82 punti l’Inter di Antonio Conte ha chiuso il campionato ad una sola lunghezza dalla Juventus Campione d’Italia 2019-2020, ma il divario in ogni caso deve essere valutato con attenzione. I bianconeri negli ultimi turni di campionato hanno praticamente staccato la spina dopo aver accumulato in classifica un vantaggio incolmabile, e quindi per l’Inter, in vista della prossima stagione, deve maturare la consapevolezza che il gap con la Juventus è ancora ampio specie per quel che riguarda, così come visto in questa stagione, i momenti decisivi rappresentati sul campo dai punti pesanti in palio negli scontri diretti.

Lo sfogo di Antonio Conte al termine del match vinto contro l’Atalanta

Non a caso il mister Antonio Conte, a conclusione del match vinto in trasferta contro l’Atalanta per 2 a 0, ha messo le mani avanti intervenendo a ‘Sky Club’ e facendo un discorso molto chiaro, ovverosia quello per cui non basta una squadra forte per vincere, ma serve pure una società altrettanto forte che sia in grado di proteggere i giocatori ed il tecnico da ogni tipo di pressione esterna per tutta la stagione.

Il Milan chiude il campionato di calcio di Serie A con il dodicesimo risultato utile consecutivo

Passando invece al Milan, i rossoneri hanno archiviato la stagione calcistica 2019-2020 in Serie A con 66 punti che valgono il sesto posto. Con la vittoria a San Siro per 3 a 0 contro il Cagliari, nella 38esima ed ultima giornata, il Milan ha chiuso il campionato inanellando il dodicesimo risultato utile consecutivo, e dimostrando come il lavoro del mister Stefano Pioli, confermato con merito per la prossima stagione, abbia dato i suoi frutti unitamente all’arrivo di Zlatan Ibrahimović che ha dato una scossa a tutto l’ambiente.

Zlatan Ibrahimović bomber eterno, entra nel libro dei record

Zlatan Ibrahimović ha dimostrato come si possa essere ancora dei fuoriclasse anche a 38 anni suonati. Con 38 anni e 302 giorni, Zlatan Ibrahimović è infatti e praticamente un bomber eterno visto che, a conclusione del campionato, è entrato nel libro dei record essendo il giocatore di Serie A più anziano di sempre ad aver aver raggiunto la doppia cifra di gol in una singola stagione calcistica.

Ciò nonostante, ad oggi la permanenza di Zlatan Ibrahimović al Milan non è certa. Il rinnovo del contratto, infatti, è sempre più probabile, ma prima è atteso un incontro del giocatore con il suo procuratore, Mino Raiola, al fine di avviare eventualmente solo dopo le trattative con la dirigenza rossonera.

L. M.