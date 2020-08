Mattarella ha incontrato i Presidenti di Regione in occasione del cinquantesimo anniversario

(mi-lorenteggio.com) Roma, 4 agosto 2020 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i Presidenti di Regione, in occasione del cinquantesimo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario.

L’incontro si è aperto con l’indirizzo di saluto di Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome seguito dall’intervento del Presidente Mattarella.

Era presente il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

“Oggi con l’incontro fra le Regioni italiane e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il cinquantesimo anniversario dalla loro nascita non è una semplice celebrazione. È un anniversario che si compie sul campo, registrando l’enorme lavoro che le Regioni hanno saputo svolgere nella lotta alla pandemia, prima per fronteggiare l’emergenza sanitaria, poi per avviare la riapertura delle attività del Paese studiando e proponendo linee guida comuni condivise dal Governo”. Lo dice il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla conclusione della giornata di studio, promossa dalla Conferenza delle Regioni, in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario, entrando al Quirinale per l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“E ora, in vista della ripresa delle attività sociali ed economiche a settembre, solo la collaborazione fra le Regioni e fra Regioni e Governo – prosegue Fontana – potrà consentire di rendere concrete le azioni legate al ‘Recovery plan’. La individuazione delle priorità per il Paese e i territori, necessiterà inevitabilmente del braccio operativo delle Regioni per rendere concreti ed efficaci gli interventi”.

“Le Regioni – conclude il governatore della Regione – ne sono consapevoli e sanno che insieme agli investimenti, è indispensabile un poderoso intervento per semplificare l’azione amministrativa e per sburocratizzare le procedure. In questo dobbiamo avere fiducia nei cittadini e nelle imprese”.

Redazione