Rho nel verde: la nuova mappa artistica della natura in città

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 agosto 2020 – Fresca di stampa, la mappa Rho nel verde presenta una città immersa tra giardini, parchi, campi e vie d’acqua insieme a tanti percorsi e angoli inediti di Rho da scoprire anche in bicicletta. E’ rivolta a chi vuole conoscere il Nord Ovest di Milano, ma anche a chi vive a Rho e vuole cogliere l’occasione per stare nella natura, fare un po’ di movimento e vivere la propria città. Questi sono gli obiettivi che si è posta l’Amministrazione comunale con la mappa artistica Rho nel verde, progetto che nasce dalle linee guida del Piano Strategico e che illustra i collegamenti tra giardini e parchi, anche di altri comuni, e i luoghi da visitare per riscoprire la città e le sue bellezze.

La mappa Rho nel verde è stata realizzata dall’illustratrice grafica Rosalba Scimone, iscritta al Registro Giovani Artisti del Comune di Rho, un albo locale aperto all’iscrizione (gratuita) di tutti i giovani che hanno una “vena artistica” e che desiderano dare il proprio contributo e promuoversi sul territorio.

La mappa sarà disponibile gratuitamente al Tourist Infopoint – CentRho di piazza San Vittore.

“La mappa nasce dalle linee guida del Piano Strategico per valorizzare il tanto verde presente nella nostra città. – afferma l’assessore a Piano Strategico, Turismo, Arredo Urbano e Bellezza della Città, Sabina Tavecchia – Nel Piano Strategico si individuano le principali sfide contemporanee della nostra città, tra cui la sostenibilità del vivere lo spazio pubblico all’aperto, l’attrattività di Rho e lo sviluppo della mobilità dolce e delle piste ciclabili. La mappa riveste quindi un’importanza strategica e mostra una città molto verde, dove ci sono vie d’acqua, prati, boschi, campi e numerose piste ciclabili, ma anche luoghi da visitare di interesse artistico e culturale. Per questo motivo è stato deciso di realizzare la mappa con una versione artistica, in linea anche con la recente adesione del nostro giardino di Villa Burba a Regis – al prestigioso Regis – Rete dei Giardini Storici. Rho dimostra infatti di essere una città da vivere con un’identità storica sull’asse Nord Ovest di Milano, che con il capoluogo lombardo ha condiviso prima Expo 2015 e ora il più sfidante MIND. Attraverso la splendida realizzazione della mappa da parte di Rosalba Scimone, possiamo avere subito a colpo d’occhio una lettura diversa della nostra città, davvero abbracciata dal verde. La mappa è il risultato corale raggiunto grazie alla collaborazione degli Assessori Valentina Giro e Gianluigi Forloni, l’Ufficio Turismo e gli uffici Verde e Arredo Urbano, Stampa e Comunicazione e Mobilità, e Fiab Rho- Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Un particolare ringraziamento va all’illustratrice grafica Rosalba Scimone per l’impegno profuso per un prodotto inedito vuol essere il primo tassello su un tema, il verde, più che mai attuale in veloce divenire”.

Nella mappa sono stati individuati 6 percorsi:

• Da Rho alla modernità di Milano e ai Parchi dell’Ovest

• Da Rho al Castello di Cusago tra i parchi urbani del Sud

• La ciclabile TAV, il Naviglio, le Ville di Corbetta

• A spasso tra i fontanili, Parco del Roccolo e ciclabile Villoresi

• L’Oasi del WWF, i giochi d’acqua a Lainate e Villa Burba

• Da Rho alle Ville di Arese e Bollate

Sarà possibile approfondire nel dettaglio i percorsi ciclabili sui siti di Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Biciclettawww.fiabrho.com e www.fiabmilano.it

Al CentRho trovi i seguenti servizi aperti attualmente con orari ridotti per il Covid-19 da martedì a venerdì dalle 10 alle 18 e lunedì dalle 10 alle 13:

– Tourist Infopoint Regione Lombardia: con materiale turistico a disposizione su itinerari e monumenti presenti in Lombardia

– Infopoint Garden: un luogo dove “ricaricarsi” anche grazie alle postazioni smart, con accesso da via Garibaldi aperto negli stessi orari del CentRho

– Sportello Vivaticket: con la possibilità di acquistare biglietti per spettacoli, eventi e concerti

– Postazione ipovedenti per navigare sul web

– Isola delle mamme (a disposizione fasciatoio e uno spazio per allattare in intimità)

– Wi-fi

– Csbno con servizio di interprestito bibliotecario di libri e materiale audiovisivo e corsi di formazione

