(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 5 agosto 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, in un’azienda di via Boccaccio, due operai, uno di 49 anni e uno di 62, sono rimasti feriti sul lavoro. Uno è stato trasportato in codice verde in ospedale, l’altro in codice giallo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco è atterrato anche l’elisoccorso, proveniente da Como, ma, non si è reso necessario il suo utilizzo.

V. A.