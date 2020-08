Buccinasco, Lavori pubblici: si interviene a Gudo Gambaredo

Buccinasco (6 agosto 2020) – Una volta le strade extra urbane erano affidate alla vecchia Provincia di Milano poi diventata poi Città Metropolitana, che non ha mai fatto nessun intervento sulla ex strada provinciale nr. 184. Ora tutto è in carico al Comune di Buccinasco, sia la parte interna al borgo sia i percorsi di collegamento che attraversano la campagna circostante, è come se fossero strada urbane, il solito scarica barile…

Quindi, il nostro Ufficio Lavori pubblici comunale, guidato dall’assessore David Arboit, al termine di regolare gara d’appalto, ha affidato l’ennesimo ciclo di lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. I lavori partiranno nel corso del mese di settembre. Sono previsti interventi in città ma questa volta, finalmente, anche a Gudo Gambaredo.

Nello specifico: in via Marconiverrà fresato il manto stradale e posato il nuovo asfalto. Si faranno opere per realizzare una rete interrata per lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso la posa di nuove caditoie con collegamento alla roggia esistente. In via De Amicis, strada che collega Buccinasco a Gudo, verrà fresato il manto stradale e posato il nuovo asfalto. Verrà livellato il sedime stradale perché sono presenti vari avvallamenti sistemando il fondo della strada. Per favorire lo smaltimento delle acque meteoriche lungo il tratto di via De Amicis è prevista la formazione di canalette incise nel terreno che porteranno le acque direttamente nelle aree a verde presenti lungo il percorso.

Negli incroci tra via De Amicis e via Marconi è prevista la sostituzione del guard rail esistente. Entro il 2021 sarà anche raddoppiata tutta la pista ciclabile esistente (da Buccinasco Castello a Gudo Gambaredo), in modo da avere una corsia unica per senso di marcia: i lavori sono già interamente finanziati e si sta procedendo con gli espropri necessari per recuperare spazio a bordo strada.

Anche in questo caso sono molto soddisfatto, stiamo facendo cose importanti in tempi molto difficili.

Rino Pruiti

Sindaco Buccinasco Italia