Buccinasco, Nuovo salone presso il Centro Civico Marzabotto

Il sindaco Rino Pruiti interviene sulla nuova struttura in legno per l’ex CCAB di via Marzabotto 3 e sul rilancio del Centro

Al posto del vecchio tendone, ormai usurato, nell’area del Centro Civico Marzabotto, ex CCAB (il centro comunale in via Marzabotto 3), sarà realizzata una bellissima struttura ecologica in legno lamellare, compatibile con il luogo (siamo all’interno di un parco) e con l’adiacente laghetto. Il costo sarà di 177 mila euro.

Puntiamo molto sul rilancio del Centro Civico Marzabotto (CCM), oggi affidato a ProLoco Buccinasco che si avvale della collaborazione dell’associazione Auser Attivamente e degli anziani del CCAB.

In questi giorni sono tante le attività che vi si svolgono e il nostro sogno è che questo luogo diventi

una vera e propria “casa delle associazioni”, un luogo aperto a tutti, sicuro e confortevole, che sappia dare spazi e risposte a tutte le fasce di età, dai bambini che usano i giochi del parco, agli adole –

scenti e ai giovani che potranno avere un punto di ritrovo anche serale, senza dimenticare i più anziani che li svolgono da sempre molte attività ludiche e culturali.

La nuova struttura consentirà di raddoppiare gli spazi al chiuso esistenti, permettendo anche la

contemporaneità di iniziative sette giorni su sette, anche fine a tarda sera (ricordo che all’esterno

c’è anche una “pista da ballo” e un piccolo palco).

Sono veramente soddisfatto, nonostante la tragedia del Covid-19, anche nel 2020 abbiamo

lavorato molto e bene, realizzando nuove opere pubbliche, ristrutturando scuole e palestre e

asfaltando chilometri di strade con il rifacimento di numerosi marciapiedi, e non è finita!

Avanti così!

Rino Pruiti

Sindaco Buccinasco Italia