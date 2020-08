DL RILANCIO: STANZIAMENTI PRONTI PER IL SUD EST MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2020 – “Il territorio del Sud Est Milano può contare su importanti stanziamenti del Governo, grazie al Decreto Rilancio. Il Governo Conte ha messo sul piatto della bilancia circa 3 miliardi di euro di aiuti per i Comuni italiani”, dichiara il Consigliere Di Marco, che prosegue: “Le risorse aggiuntive per il Fondo per le funzioni fondamentali compenseranno le minori entrate dei Comuni ed Enti locali nel contesto dell’emergenza Covid. Ti

Nel Sud Est Milano, ad esempio, un comune di circa 38.000 abitanti come S. Giuliano Milanese avrà accesso a circa 1.993.000 euro, uno di circa 32.000 abitanti come S. Donato Milanese avrà accesso a circa 1.809.000 euro, un Comune come Peschiera di 23.000 abitanti avrà accesso a 1.499.000 euro, un Comune come Melegnano di 18.000 abitanti avrà accesso a 898.000 euro, mentre un Comune più piccolo come Paullo di circa 11.000 abitanti si vedrà assegnati 433.000 euro.

Un passo importante, parte di un intervento più ampio che si articolerà nei prossimi anni, che dimostra la vicinanza del Governo ai Comuni e ai territori”.