ESODO D’AGOSTO: PEDAGGI SCONTATI E BOLLINO VERDE SU A58-TEEM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2020 – Pedaggio scontato sì, code no: i vacanzieri che, da domani a domenica, intraprenderanno da A58-TEEM i viaggi verso le località scelte per le ferie comprenderanno, grazie al risparmio e alla fluidità garantiti dall’Autostrada taglia-code, quanto possano rivelarsi intelligenti, almeno nei primi chilometri, le partenze agostane.

Lungo la Melegnano-Agrate (33 chilometri interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste), l’esodo incomincerà, del resto, sotto il segno delle agevolazioni tariffarie rivolte a famiglie e imprese colpite da Covid-19 e con l’ascendente dell’assenza di quelle file che, su altri Assi Viari, rallentano l’uscita dalle grandi città.

Tangenziale Esterna SpA ha prorogato, d’altra parte, sino al prossimo 31 dicembre, a beneficio di tutti i clienti dotati di Telepass Family e Business (l’89%), il Best Price sull’entità dell’esazione che, in ordine agli automobilisti e agli autotrasportatori, calmiera il pagamento del 20% e, per quanto concerne i motociclisti, abbatte l’esborso del 30%.

Della medesima maxi-riduzione (30%) accordata ai centauri usufruiscono, inoltre, dal 15 giugno scorso in avanti i guidatori dei veicoli full electric (auto completamente elettriche e, quindi, non ibride che variano dalle berline alle city-car) e gli autisti dei camion alimentati a gas naturale liquido (300 mezzi venduti in Italia durante il lockdown).

Sia la promozione green, introdotta due mesi fa in sinergia con BreBeMi SpA, sia le altre vanno inquadrate, a seguito dell’emergenza sanitaria, nell’ottica dell’aiuto concreto fornito a un territorio tanto ferito dal Coronavirus da persuadere la Concessionaria a stabilire la gratuità, sino al 31 maggio, dei transiti effettuati da medici e infermieri.

Tutti gli sconti varati dalla Società sono da considerarsi, comunque, open in quanto rimangono in vigore 365 giorni l’anno e valgono, con l’unica eccezione dei Raccordi con A1 e A4 gestiti da Operatori diversi, su tutti i viaggi compiuti lungo qualsivoglia tratta anche di A35-BreBeMi (63 chilometri da Liscate a Castegnato passando per Chiari Est).

Per aderire alle iniziative in atto pure alla vigilia delle vacanze più intelligenti assicurate dalla fruizione di A58-TEEM, gli utenti dotati di Telepass che non hanno ancora sottoscritto le facilitazioni ma sono interessati a contenere le spese devono seguire le semplicissime istruzioni riportate sui Siti aziendali tangenziale.esterna.it e brebemi.it.

Le modalità di accesso alle agevolazioni tariffarie in corso vengono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il Punto Assistenza (Treviglio) è aperto uno sportello previo appuntamento (norme anti-contagio) da prendere ai numeri verdi.

La Società s’è preoccupata, infine, di incentivare, in virtù del canone zero per un anno, l’attivazione dell’apparecchiatura elettronica di pagamento ai Caselli con l’obiettivo di consentire anche a tutti gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti che risultano tuttora sprovvisti di Family o Business di ottenere le riduzioni dei pedaggi.