Proroga di due mesi per la NASpl: il Governo inserisce il provvedimento nel Decreto di Agosto

Milano, 6 agosto 2020 – Con il Decreto di Agosto il Governo mette in campo tutta una serie di nuove misure economiche per affrontare la crisi post-Covid.

Grazie allo scostamento di bilancio da 25 miliardi, al voto alle Camere a fine luglio, il Consiglio dei Ministri punta a sostenere i settori più colpiti dalla crisi a partire da quelli del turismo e della ristorazione.

Le novità ruotano attorno a tasse, bonus, cassa integrazione, evasione fiscale e nella fattispecie lotta al contante.

Il decreto, come anticipa la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, considera la proroga della cassa integrazione Covid fino a fine anno e prolunga di altri due mesi le indennità di disoccupazione NASpl e Dis-Coll.

La NASpI ovvero la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è di fatto l’indennità mensile di disoccupazione nata nel 2015 dalle ceneri di ASpI e MiniASpI. Dell’indennità è bene sapere che viene concessa su richiesta dell’interessato, che presenta regolare domanda in seguito a eventi di disoccupazione involontaria.

Per ottenerla in tempi brevi è possibile effettuare una richiesta disoccupazione online, sfruttando ad esempio le pagine web di un patronato.

Chi ha diritto alla NASpl e per quale importo

Può richiedere la NASpl chi perde involontariamente il lavoro, per motivazioni diverse come ad esempio il licenziamento per riduzione del personale e la fine naturale del contratto. Elemento fondamentale per richiedere l’indennità è la perdita dell’occupazione per cause non dipendenti dal lavoratore.

La NASpl garantisce un versamento mensile per un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive che il lavoratore ha maturato negli ultimi quattro anni. Nel caso in cui il lavoratore abbia prestato l’attività ininterrottamente l’indennità di norma viene riconosciuta per due anni. Considerando l’ammontare dell’indennità la NASpl garantisce un importo pari al 75% della retribuzione media mensile percepita negli ultimi quattro anni.

Una nuova proroga dopo quella introdotta dal Decreto Rilancio

La proroga della NASpl 2020 era già stata introdotta dal Decreto Rilancio, che aveva considerato un prolungamento di due mesi specificamente per le indennità che risultavano scadute fra il marzo e il 30 aprile. Questa prima proroga era stata recepita dall’Inps, che definiva regole e procedure nella circolare 76 del 23 giugno.

Ora, nel caso del Decreto Agosto, il Governo intende procedere con una nuova proroga che estende la NASpl di altri due mesi a partire dall’effettivo giorno della scadenza.

Il Decreto Agosto, come spiega la stessa ministra Catalfo, destinerà al lavoro “la parte più consistente delle risorse” relative allo scostamento di bilancio da 25 miliardi approvato dal Parlamento.

Del pacchetto faranno parte la “proroga di altre 18 settimane di cassa integrazione o in alternativa uno sgravio per quelle aziende che decidono di fare rientrare i propri dipendenti al lavoro”, così come lo “stop dei licenziamenti e incentivi per le nuove assunzioni, il rifinanziamento del fondo nuove competenze, la proroga della NASpl e della Dis-coll”.

I documenti necessari per la richiesta della NASpl

Per completare correttamente la richiesta della NASpl ricordiamo che è necessario disporre di alcuni documenti, nel dettaglio:

. Copia carta d’identità e codice fiscale del richiedente

. Ultima busta paga

. Lettera di licenziamento o UNILAV

. Modulo mandato di assistenza e rappresentanza (disponibile dopo l’acquisto da compilare e allegare alla richiesta);

. Modello SR163 da compilare e allegare alla richiesta (disponibile dopo l’acquisto da compilare e allegare alla richiesta);

. Modello SR156 (disponibile dopo l’acquisto da compilare e allegare alla richiesta).

L. M.