TURISMO. DA LOMBARDIA 744.000 EURO PER CONSOLIDARE RETE INFOPOINT

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2020 – La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, ha approvato la delibera che, con una dotazione finanziaria di 744.000 euro, mira a consolidare la rete regionale degli Infopoint.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – E’ previsto un contributo a fondo perduto pari al 100% a titolo di rimborso per le spese sostenute per apportare una serie di migliorie alle infrastrutture. L’obiettivo è duplice: da un lato, rilanciare l’immagine turistica della Lombardia nella fase della ripartenza; dall’altro, garantire la fruizione in sicurezza dei servizi da parte dei turisti.

VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI “La misura – spiega l’assessore – garantisce ulteriormente la valorizzazione dei singoli territori, che potranno esaltare le proprie peculiarità attraverso standard omogenei di servizio e di sicurezza per i turisti”.

“In questo momento particolare, infatti, crediamo che la rete degli Infopoint – prosegue – possa contribuire in modo determinante al riposizionamento dell’immagine della destinazione Lombardia. Intendiamo perciò consolidare quel percorso di ascolto dei territori necessario per aumentare qualitativamente l’offerta e armonizzare l’accoglienza turistica”.

“Le risorse che mettiamo a disposizione – precisa – saranno importanti per migliorare la qualità dei servizi offerti ai visitatori e per favorire il rilancio dell’attrattività regionale”.

INFOPOINT – “Il turismo è fatto dalle persone. Uno dei punti di ripartenza della nostra Lombardia – conclude l’assessore – deve essere la professionalità e la cortesia di chi lavora negli Infopoint, accogliendo quotidianamente centinaia di visitatori in tutta la Lombardia. Il loro sorriso, la loro competenza ed esperienza sono il nostro più bel biglietto da visita”.

CONTRIBUTO – La dotazione massima del contributo sarà determinata con l’approvazione di un successivo ‘Avviso’ nella misura di almeno 8.000 euro per singolo beneficiario. I soggetti beneficiari sono i gestori degli Infopoint che hanno richiesto la conferma del riconoscimento entro il 27 luglio 2020.

INTERVENTI AMMESSI – Sono ammissibili interventi infrastrutturali quali, ad esempio:

opere di ammodernamento (compresi arredi e allestimenti), ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili nonché la loro riqualificazione con dotazioni informatiche e tecnologiche;

interventi per favorire l’accessibilità alle informazioni turistiche alle persone con disabilità;

opere e/o strumentazione atta garantire l’attività in sicurezza.

Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 ottobre 2020 per:

acquisto di materiali per opere murarie ed impianti elettrici, termici, idraulici, di aerazione e relativa messa in opera;

acquisto hardware informatico e software;

acquisto apparecchiature tecnologiche (ad es. monitor e vetrine interattive; videowall per la promozione della Lombardia; webcam, postazione per la visione di video in 3D, dispositivi per favorire l’accesso alle informazioni alle persone con disabilità)

acquisto attrezzature funzionali alla fruizione di esperienze turistiche ‘virtuali’ da parte dei visitatori e turisti (videoproiezioni, virtual reality, audioguide);

acquisto di banconi, scrivanie, sedie, arredi, espositori/vetrine per prodotti dell’economia locale, elementi per canalizzare i flussi di visitatori, separatori con il pubblico;

macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti;

termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;

attrezzature di igienizzazione per il personale e gli utenti.