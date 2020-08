MILANO. APRONO LE ISCRIZIONI A EXPO PER LO SPORT

Il 5 e 6 settembre la festa dello sport per bambini e ragazzi torna a Milano, nella suggestiva cornice di Parco Sempione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 agosto 2020 – Aprono le iscrizioni e inizia ufficialmente il conto alla rovescia per il weekend di Expo per lo Sport. Nella suggestiva cornice di Parco Sempione, lo sport milanese si riaccende in due giorni fatti di giochi, divertimento e condivisione. Una festa in piena regola, che segnerà l’atteso rilancio di tutto il settore.

Il 5 e 6 settembre torna finalmente a Milano l’evento di promozione sportiva, tutto dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Questa sesta edizione, prevista per lo scorso aprile, era una delle tante manifestazioni in stand-by a causa dell’emergenza sanitaria. Dopo un intenso lavoro di programmazione, fianco a fianco con il Comune di Milano, Expo per lo Sport è pronto a ricominciare da una nuova data e da una nuova location.

L’appuntamento è per il weekend del 5 e 6 settembre in Parco Sempione. Per l’occasione, il Parco si trasformerà in un piccolo villaggio olimpico all’aria aperta, nel quale bambini e ragazzi potranno cimentarsi in più di 30 discipline sportive, tutte da provare.

Massima sicurezza e personale qualificato a servizio dei piccoli atleti: queste sono le prerogative della sesta edizione di Expo per lo Sport, che vuole essere apripista per l’intero settore sportivo milanese. L’ingresso alla manifestazione sarà come sempre gratuito per tutti, previa registrazione sul sito www.expoperlosport.it Le iscrizioni all’evento aprono oggi e quest’anno saranno particolarmente importanti perché serviranno a garantire il controllo dei flussi di partecipanti, che entreranno con una turnazione in diverse fasce orarie.

Bambini e ragazzi scenderanno in campo per riscoprire l’amore per l’attività sportiva e l’importanza di uno stile di vita sano, sempre all’insegna del divertimento e della consapevolezza. Grazie al rispetto delle regole, si può affrontare insieme anche questa fase di convivenza con il virus e lo sport è un veicolo importantissimo di questo valore.

Tanti saranno i grandi campioni che passeranno a salutare bambini e ragazzi: un anno fa i piccoli atleti hanno potuto incontrare Javier Zanetti, Tania Cagnotto, Antonio Candreva, Filippo Tortu e molti altri.

Quest’anno, l’argento olimpico della scherma Marco Fichera sarà uno dei volti presenti all’evento per rappresentare l’eccellenza sportiva italiana. Come sempre, non mancherà l’attenzione al tema della solidarietà, con Sport Senza Frontiere, di cui proprio Fichera è testimonial.

“Sono orgoglioso di sostenere questa manifestazione, soprattutto perché quest’anno incarna ancora di più tutta la grinta e la voglia di ricominciare del mondo sportivo e dell’intera città di Milano. Sono stati dei mesi difficili senza lo sport, ma ora bambini e ragazzi si meritano un evento in grande stile per ritrovarsi finalmente sul campo da gioco.” dichiara lo spadista azzurro.

Expo per lo Sport introduce un’importante novità, in questa edizione così speciale. Per tutta la settimana precedente l’evento finale, dal 31 agosto al 4 settembre, è previsto un Centro Estivo gratuito, inserito nel palinsesto Milano Summer School.

Expo per lo Sport si svolge in collaborazione con il Comune di Milano, sostenuto dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia AT Milano, Regione Lombardia, CONI Lombardia – delegazione di Milano e la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano.

Lidl Italia si conferma il presenter partner. San Carlo è partner dell’iniziativa, mentre DeAJunior è l’official channel e Giovani Genitori il press partner. A2A è l’energy partner e Mastertent il supporter di questa edizione. La regia organizzativa dell’evento è affidata a DNA Sport Consulting.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento rimandiamo al sito www.expoperlosport.it e alle pagine Facebook e Instagram di Expo per lo Sport.