WELFARE.APPROVATO NUOVO PIANO STRAORDINARIO DA 259 MILIONI PER INVESTIMENTI NEGLI OSPEDALI LOMBARDI E IRCCS PUBBLICI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 agosto 2020 – La Giunta regionale ha approvato il nuovo Programma straordinario degli investimenti per i nostri ospedali e IRCCS pubblici, per un valore complessivo di 259 milioni di euro.

RISORSE UTILIZZABILI DA SUBITO – “Le risorse sono riferite all’anno 2020 – spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia – e, di conseguenza, sono immediatamente utilizzabili in base ai progetti predisposti dai vari Enti proponenti. Di questi fondi, 208.746.000 euro sono destinati ad interventi strutturali, adeguamenti tecnici e impiantistici; 24.954.000 sono ripartiti invece quali fondi ‘indistinti’ per sostenere spese varie di manutenzione, quanto mai necessarie in molti reparti di antica costruzione, 25.300.000 finanzieranno la sostituzione di macchinari e apparecchiature ad uso quotidiano”.

QUATTRO GRANDI PROGETTI – “Partiranno da subito, fra gli altri – prosegue l’assessore – 4 grandi progetti: la riqualificazione del Padiglione Rossini di Niguarda (20.300.000 euro nel 2020), il completamento dell’ospedale ‘Filippo Del Ponte’ di Varese (13.600.000 euro); 11.700.000 euro arrivano agli ‘Spedali Civili’ di Brescia per il nuovo Dea (dipartimento Emergenza-Urgenza), la nuova Dialisi, i nuovi sistemi di accoglienza Nord e di ricovero per adulti e bambini; 19.400.000 euro serviranno invece per la riunificazione della centrale operativa di AREU in un padiglione dell’ospedale Niguarda”.

ATTENZIONE AGLI OSPEDALI DI COMUNITA’ – “Nel riparto delle risorse, viene riservata una particolare attenzione anche agli ospedali di comunità – sottolinea il titolare della delega al Welfare in Giunta regionale – che svolgono una funzione fondamentale al servizio dei cittadini. Fra i vari interventi, segnalo lo stanziamento di 2 milioni di euro per la ristrutturazione del reparto di malattie infettive dell’ospedale di Sondalo, un presidio che Regione Lombardia intende sostenere e rafforzare”.

Anche le sedi delle Agenzie per la tutela della salute (Ats) saranno interessate dal piano degli investimenti e beneficeranno di uno stanziamento di 100 mila euro ciascuna per le opere di manutenzione.

“Questo ulteriore aggiornamento del piano regionale degli investimenti in sanità – conclude l’assessore – si inserisce nella cornice di un percorso di modernizzazione delle nostre strutture ospedaliere e ambulatoriali, al fine di accompagnare al meglio il lavoro dei professionisti e garantire ai cittadini servizi adeguati, reparti efficienti e confortevoli”.

IL DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI

ATS MILANO totale: 86.286.096

ASST NIGUARDA: 30.232.056

ASST SS PAOLO E CARLO: 6.123.221

ASST FATEBENEFRATELLI-SACCO: 8.163.983

ASST PINI CTO: 2.772.981

ASST OVEST MILANESE: 6.729.160

ASST RHODENSE: 7.428.032

ASST NORD MILANO: 4.187.715

ASST MELEGNANO MARTESANA: 3.950.486

ASST LODI: 7.142.126

IRCCS ISTITUTO TUMORI: 1.010.232

IRCCS BESTA: 1.909.296

IRCCS POLICLINICO: 6.536.808

ATS DELL’INSUBRIA totale: 34.143.945

ASST SETTE LAGHI: 19.899.133

ASST VALLE OLONA: 5.873.457

ASST LARIANA: 8.271.355

ATS BRIANZA totale: 20.453.603

ASST LECCO: 5.510.512

ASST MONZA: 8.477.650

ASST VIMERCATE: 6.365.441

ATS BERGAMO totale: 23.955.881

ASST PAPA GIOVANNI XXIII: 6.229.920

ASST BERGAMO OVEST: 8.306.947

ASST BERGAMO EST: 9.319.014

ATS BRESCIA totale: 34.136.659

ASST SPEDALI CIVILI: 22.197.326

ASST FRANCIACORTA: 6.772.565

ASST GARDA: 5.066.768

ATS VALPADANA totale: 17.680.967

ASST CREMONA: 5.563.972

ASST MANTOVA: 6.587.255

ASST CREMA: 5.429.740

ATS PAVIA totale: 14.663.824

ASST PAVIA: 7.419.187

IRCCS SAN MATTEO: 7.144.637

ATS MONTAGNA totale: 8.567.025

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO: 3.424.765

ASST VALCAMONICA: 5.042.260

Il totale di ogni ATS rispetto alla somma delle ASST è incrementato di 100 mila euro che sono stanziati per interventi di manutenzione dell’Agenzia.

AREU: 19.912.000