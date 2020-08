A Opera la Protezione Civile in moto, primo esempio in Lombardia

Dopo i droni, un altro strumento a disposizione dei volontari per intervenire in ogni luogo e in modo veloce

(mi-lorenteggio.com) OPERA – 8 agosto 2020 –Dopo i droni, il parco mezzi della Protezione Civile di Opera si è arricchito ulteriormente. Questa mattina, infatti, il Sindaco Antonino Nucera e il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Pregevole hanno svelato le due nuove moto appositamente allestite per le operazioni di soccorso. Sono il primo esempio di motocicli in uso alla Protezione Civile in tutta la Regione Lombardia. “Sono molto orgoglioso del gruppo di Protezione Civile Operese che da anni, ormai è guidato dall’infaticabile Comandante Vincenzo Dongiovanni – spiega il sindaco Antonino Nucera – sono persone giovani e d’esperienza, sempre disponibili ad intervenire nelle piccole e nelle grandi emergenze. Noi operesi li conosciamo bene: in questo momento emergenziale abbiamo potuto apprezzare il loro aiuto e la loro disponibilità. Ma il loro impegno, la loro preparazione e la loro competenza è riconosciuta da più parti del nostro Paese e questo mi rende particolarmente fiero e orgoglioso. A loro va il mio grazie per tutto quello che fanno”.

In particolari circostanze i motociclisti della Protezione Civile- utilizzeranno i mezzi consegnati per arrivare in zone difficili da raggiungere con i normali mezzi, per la consegna di beni di prima necessità, e ancora per ricognizioni e trasporto di personale tecnico e altri impieghi operativi. “Dopo i droni – spiega il sindaco – fondamentali nella ricerca di dispersi come nelle operazioni di controllo del territorio in stato di calamità di calamità, la Protezione Civile ha ora a disposizione ulteriori risorse per assicurare, in modo veloce e sicuro, il proprio intervento