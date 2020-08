CICLISMO. CORSICO E TREZZANO SI SONO TROVATI CON LA PARTENZA DELLA MILANO – SANREMO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 agosto 2020 – Difficile spiegare le tante novità in poche righe della Classicissima di Primavera, per chi non è esperto di ciclismo, posticipata per l’emergenza Covid.

Ma, Wout Van Aert ha vinto, quindi, la 111ª Milano-Sanremo con tradizionale partenza non competitiva da Piazza Castello fino alla partenza in via Chiesa Rossa, quest’anno gli atleti della corsa ciclistica organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, sono partiti sì da Piazza Castello, dove in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, era presente la Vicesindaco Anna Scavuzzo, ma, sono partiti dalla Nuova Vigevanese.

Infatti, i protagonisti della Classicissima hanno affrontato quest’anno un tracciato inedito: il chilometro 0 è stato fissato sulla Nuova Vigevanese, nel comune di Trezzano sul Naviglio, per proseguire poi verso la Lomellina, Alessandria, il Monferrato e le Langhe, prima di affrontare la salita di Colle Nava a 70 chilometri dal traguardo di Sanremo. A Imperia il percorso rientra su quello classico, per affrontare la Cipressa da San Lorenzo al Mare e poco dopo il Poggio di Sanremo.

