(mi-lorenteggio.com) Cusago, 8 agosto 2020 – Questa notte, intorno alle ore 3.00, in viale Europa, un 52enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo, uscendo di strada. Soccorso dai Carabinieri, dai Vigili del Fuoco e dal personale di un’ambulanza della Croce Verde di Trezzano, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

V. A.