Corsico. Incidente in via Marchesi: 21enne investito in bici

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 9 agosto 2020 – Questa sera, intorno alle ore 21,30, tra la zona commerciale della città e l’alzaia del Naviglio, tra la via Marchesi e l’incrocio con via Labriola, davanti al Centro Buddista, un ragazzo di 21 anni è stato investito da una vettura. Per l’urto il giovane è caduto a terra riportando escoriazioni e alcune contusioni agli arti. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo. Sul posto sono giunti anche le forze dell’ordine per i rilievi.

V. A.