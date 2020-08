Lissone. L’Asilo Nido Tiglio riapre le porte il 7 settembre

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 10 agosto 2020 – L’asilo nido Tiglio riapre le porte, in sicurezza e nel rispetto di tutte le normative ministeriali.

A partire da lunedì 7 settembre 2020, l’asilo nido comunale Tiglio riprenderà il regolare svolgimento dell’attività educativa dando al nuovo anno scolastico.

Già da lunedì 7 settembre potranno accedere al servizio i bambini e le bambine che già frequentavano lo scorso anno scolastico.

Per i bambini che inizieranno la frequenza da settembre 2020, gli inserimenti avranno luogo sulla base del seguente calendario:

• Lunedì 7 settembre sezione Piccoli e Primavera

• Lunedì 14 settembre sezione Medi e Grandi

Gli inserimenti verranno suddivisi in più gruppi per ogni sezione.

“Insieme con il personale dipendente, i Dirigenti Comunali e gli uffici competenti, abbiamo lavorato intensamente nel periodo di giugno e luglio per garantire alle famiglie e a tutte le bambine e i bambini la migliore organizzazione possibile affinché tutti possano frequentare l’asilo Nido nel rispetto delle disposizioni normative e sanitarie – afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone – alcune delle disposizioni sono tuttora in via di definizione e potrebbero modificare alcuni aspetti organizzativi già concordati”.

Per questo motivo, alle famiglie alle quali nei giorni scorsi è stata comunicata l’assegnazione del posto, farà seguito nella settimana che precede l’avvio del servizio un’ulteriore comunicazione che conterrà i documenti con tutti i dettagli relativi all’avvio dell’anno scolastico.

“Stiamo lavorando per garantire la piena riapertura del servizio a partire da settembre – prosegue il Sindaco Monguzzi – cercando di costruire anche nuove ipotesi organizzative che rispondano ai bisogni di bambini e famiglie, traendo spunto anche dalle esperienze del centro estivo su cui configurare possibili alleanze tra nido e famiglia, in una nuova dimensione di patti di corresponsabilità per il buon andamento del servizio”.

Per essere ammessi alla frequenza, i bambini/e dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge n. 119 del 31 luglio 2017.