(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 agosto 2020 – Questa notte, alle ore 04:07, in via Bisceglie, all’altezza di via Kulishioff, un 36enne, B. G., è stato trovato a terra con una ferita penetrante all’addome, inferta con un’arma da taglio. Sul posto è giunta un’ambulanza, che ha portato d’urgenza e in codice rosso l’uomo all’ospedale Niguarda, mentre, la Polizia di Stato indaga per capire quanto avvenuto e risalire all’autore.

V. A.