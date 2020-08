A Trezzano sul Naviglio conti in ordine

Approvato nei termini previsti il bilancio consuntivo 2019 che conferma la positività

del percorso intrapreso già nel 2014, anno del primo mandato del sindaco Fabio

Bottero, riconfermato lo scorso anno

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 11 agosto 2020 – Il Consiglio comunale lo scorso 30 giugno ha approvato entro i termini previsti per legge, il bilancio consuntivo 2019, ossia il documento che

rendiconta e certifica le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell’ente.

Si conferma il percorso positivo intrapreso dall’Amministrazione Bottero fin dal 2014, inizio del

primo mandato, e proseguito con la riconferma del sindaco Fabio Bottero proprio lo scorso anno.

“Dai numerosi documenti messi a disposizione del Consiglio comunale – spiega il vice sindaco

Domenico Spendio, assessore al Bilancio – si evince che i nostri conti sono migliorati rispetto

allo scorso anno: abbiamo diminuito la spesa corrente e continuato a mantenere i servizi per la

città, abbiamo concretizzato progetti importanti (dalle strade alle palestre) e per la prima volta

non siamo andati in anticipazione di cassa”.

“Tutto questo – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – ha permesso di impostare al meglio il

bilancio 2020 anche se con l’emergenza Covid-19 le aree di rischio richiedono un presidio

maggiore: non mancheremo di assicurarlo in modo da continuare a sostenere i nostri cittadini in

difficoltà”.

I punti principali:

* Euro 3.624.400,69 il risultato della gestione di competenza 2019 che ha concorso al

risultato di amministrazione globale: avanzo di euro 12.065.055,67 di cui 9.544.929,49

accantonati nel fondo crediti dubbia esigibilità a garanzia dei crediti a rischio, e 1.102.000 a

ulteriore garanzia per i contenziosi in essere accantonati in un fondo apposito.

* diminuisce la spesa corrente da 18.741.312,81 a 18.546.922,19 (-194.390,62 / – 1,03%),

aumenta la spesa in conto capitale da 939.858,08 a 2.325.624,09 (+1.385.756,01 /

+147,44%)

* Nel 2019 sono stati mantenuti i servizi alla città concretizzando anche interventi

importanti come 230.000 euro per le strade, 488.000 per la rimozione dell’amianto nella

scuola di via Giacosa, 585.000 euro investiti per le palestre Di Vittorio e Turati (rinviato il

parcheggio rimembranze per necessaria revisione del progetto).

* L’anno 2019 è stato caratterizzato dalla “autosufficienza monetaria”, per la prima volta non

si è mai andati in anticipazione di cassa, anzi a fine anno il saldo del cc ammontava ad euro

4.164.587,97.

