Corsico. Ancora parcheggi e residenziale nell’area ex-Burgo

A 50 giorni dalle elezioni amministrative vengono avviati i lavori e cambiata la destinazione d’uso di un’area del quartiere exBurgo

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 agosto 2020 – La Commissaria straordinaria, dr.ssa Francesca Iacontini, con delibera n. 81 del 31/07/2020 ha adottato una Variante al Piano Particolareggiato di Recupero – RTU, comparto 1, corrispondente all’area non ancora edificata del quartiere ex-Burgo, trasferendo oltre sei mila metri quadrati di superficie a uso residenziale nell’area compresa tra via Oberdan e via Iotti.

Il Circolo Legambiente Il Fontanile di Corsico-Buccinasco è sconcertato nell’apprendere che a 50 giorni dalle elezioni Amministrative di Corsico, la Commissaria decida di adottare un provvedimento che condizioni in modo così sensibile un’area altamente urbanizzata come quella di Corsico, prendendo la decisione di intervenire sullo sviluppo urbanistico di una città con un tasso di urbanizzazione superiore al 64%.

Decisione che normalmente viene condivisa con gli stakeholder della città e poi votata in Consiglio Comunale al fine di tutelare l’interesse pubblico, condivisione che in questo modo sarà ristretta considerando che il periodo di tempo concesso per le osservazioni coincide con il mese di agosto. Ci chiediamo quali siano le motivazioni che hanno portato la Commissaria a intraprendere questa decisione senza garantire l’adeguato coinvolgimento della comunità e quali i siano i benefici che questo intervento porta alla collettività. Perché la decisione non sono state lasciate alla futura imminente Amministrazione le procedure di valutazione?

Queste domande le abbiamo indirizzate ufficialmente al Prefetto di Milano, quale figura competente per il ruolo della Commissaria a Corsico, avanzando anche la richiesta di annullare l’atto e bloccare i lavori già in corso. La trasformazione urbanistica dell’area infatti, deve avvenire nella più assoluta trasparenza e coinvolgimento di cittadini e associazioni del territorio. In attesa di risposta presenteremo le nostre istanze al progetto, inviabili entro 30 giorni, e invitiamo la cittadinanza a fare lo stesso entro la scadenza prevista del 30 agosto 2020.

Facciamo presente che le stesse richieste presentate dall’operatore nel 2018, sono state tenute ferme dalla passata Amministrazione perché fossero riviste e valutate all’interno di una variante generale del Piano di Governo del Territorio che, ricordiamo, per il quartiere ex-Burgo eredita in toto il Piano Particolareggiato approvato nel 2004. Dopo oltre quindici anni non si può pensare di basare lo sviluppo urbanistico dell’area su un documento che non tiene conto dei cambiamenti del contesto economico e sociale della città.

Infatti, la scelta di insediare nella zona nuovo residenziale, aumenterà la densità abitativa di Corsico, aggravando la congestione del traffico della città e aumentando le problematiche che il quartiere ex-Burgo ha sperimentato negli anni: mancanza di un servizio di trasporto pubblico locale, mancanza di negozi di vicinato, l’annoso problema del teleriscaldamento (nella malaugurata idea che anche le nuove abitazioni siano collegate alla centrale termica del quartiere). Basta costruire parcheggi e nuove case a Corsico!

V.A.