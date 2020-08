(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 agosto 2020 – Questa notte, alle ore 4.12, in via Lampedusa, in un albergo dismesso nella periferia sud della città, un vigilante, durante un servizio di controllo, è stato spinto dal secondo piano, per un’altezza di circa 8 metri da

L’uomo, K. A., di anni 26 ha riportato un trauma cranico commotivo con la frattura del radio e dell’ulna, mentre, il presunto aggressore di anni 37, non è stato portato in ospedale.

V. A.